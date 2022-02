Ledöbbentette a twitterezőket, hogy valaki megírta, mennyi a fizetése

Az amerikai újságíró nemcsak arról írt, mennyit keres, de javasolt is egy bérigényt az utódjának.

Közel nyolcvanezer like-ot kapott a Twitteren egy amerikai újságírónő posztja.

Victoria Walker, a The Points Guy című turizmus-témájú lap szerzője a közösségi médiában jelentette be, hogy elbúcsúzott az orgánumtól. Abban még nincs sok különlegesség, hogy valaki ilyen módon közli, hogy távozik a munkahelyétől,

ami viszont igazán meglepő fordulat volt a tweetben, az a fizetésével kapcsolatos rész.

Walker ugyanis megírta, mennyit keresett a lapnál, és hogy mennyi pénzt érdemes kérnie az utódjának:

Ó, és mielőtt elfelejteném: ha megpályázod korábbi, szenior utazási riporter pozíciómat, legalább 115 ezer dollárt kellene kérned

(35,4 millió forint – itt az éves bérre utal), és azt is javasolta, hogy aki nem New Yorkban él, annak ezen összegen túl még átköltözési támogatást is érdemes igényelnie.

Majd megírta, hogy ő maga 107 ezer dollárt (33 millió forint) keresett újságíróként. „Hiszek abban, hogy a transzparencia az egyik útja, hogy elérjük az egyenlőséget a médiában” – írja a posztban, amit a #shareyoursalary azaz #oszdmegafizetésed címkével zárt.

Nemcsak a 80 ezer like-ból, de a kommentekből is kiderül, hogy Walker elképzelését rengetegen támogatják. Az Independent például – a többi között – az alábbi hozzászólást emeli ki