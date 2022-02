Nem ült fel ugyan a vastrónra, de a sajátját már hetven éve foglalja el II. Erzsébet

II. Erzsébet több szempontból is különleges alakja a közéletnek, és nem csupán azért, mert csúcstartóként már ő minden idők leghosszabb ideig trónon ülő brit uralkodója. Királynőhöz méltó illemtudása ellenére a humor sem áll távol tőle, ez bizonyítják az alább felidézett esetek.

Ma 70 éve annak, hogy II. Erzsébet a trónon ül, amivel ő a leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodó a brit történelemben. A második helyen Viktória királynő áll, ő több mint 63 évig uralkodott Angliában az 1800-as években. II. Erzsébet királynő világszinten is a rekorderek között van, jelenleg ő a negyedik leghosszabban uralkodó előkelőség. Őt előzi II. János liechtensteini herceg és IX. Ráma thaiföldi király a maguk több mint 70 évével, első helyen pedig XIV. Lajos francia király áll, aki 72 évnél is tovább vezette az országát.

II. Erzsébet 25 éves korában, 1952. február 6-án került trónra apja, VI. György halála után. A királynőt több mint egy évvel később, 1953. június másodikán koronázta meg a canterbury érsek. A szertartásra a világ minden tájáról érkeztek vendégek: több mint nyolcezren jelentek meg a westminsteri apátságban, és a brit lakosság nagy része is nézte vagy hallgatta a történelmi eseményt, amit egyébként Franciaországban, Németországban és Hollandiában is közvetítettek. Ez volt az első, teljes egészében rögzített koronázás, amit világszerte sugároztak.

A szertartást összesen mintegy 277 millió néző követte figyelemmel.

A királynő hosszú uralkodása alatt olyan eseményeket rögzítettek az életéből, amik mostanra az egyik legérdekesebb hírességgé tették őt. Életének eddigi 95 éve alatt rengeteg emlékezetes pillanattal, megszólalással ajándékozta meg a hódolóit-rajongóit, ezeket gyűjtöttük össze a kerek évfordulóra.

Együtt „ejtőernyőzött” Daniel Craiggel

Őfelsége nem bízott a véletlenre semmit, amikor 2012-ben Londonban rendezték az olimpiát. A királynő igent mondott egy promóvideóra, amelyben végigvonult a palotán Daniel Craiggel az oldalán, majd beszállt egy helikopterbe, ami a nyári játékok megnyitójára az Olimpiai Stadion fölé repült. Ezután a nézők láthatták, ahogyan II. Erzsébet és James Bond ejtőernyővel kiugrik a légi járműből – bár nyilvánvalóan dublőrök játszották el a jelenetet, a megnyitóra készült film nagy sikert aratott: a videót mostanra több mint 52 millióan tekintették meg a YouTube-on.

Udvariasan visszautasította a vastrónt

A királynő 2014-ben meglátogatta a Trónok harca stábját, egyúttal bejárta a díszleteket is. A vastrónt is megnézte magának, de a színészek hiába reménykedtek, II. Erzsébet nem ült fel a kardokból készült emelvényre. Mint utólag kiderült, azért utasította vissza a lehetőséget, mert egy íratlan szabály szerint uralkodóként nem szabad idegen trónra ülnie – legyen az valóságos vagy fiktív.

Feldobott egy szelfit

Ugyanebben az évben a királynő részt vett a Brit Nemzetközösségi Játékokon, ahol észrevette, hogy az ausztrál gyephokicsapat két tagja éppen szelfizni készül. Őfelsége nem zavartatta magát, és maga is széles mosolyt villantott „belefotóbombázva” magát a képbe.



Helyretette a kanadai miniszterelnököt

2015 novemberében a királynő poénkodásának Justin Trudeau lett a céltáblája. A kanadai kormányfő Máltán, a nemzetközösségi találkozó hivatalos vacsoráján hosszan méltatta II. Erzsébet pályafutását, majd rámutatott arra, hogy őfelségének akkor 63 éve tartó uralkodási periódusa alatt ő volt a 12. kanadai miniszterelnök. Ezután a királynő maga is beszédet mondott, ahol rezzenéstelen arccal megköszönte Trudeau-nak, hogy emlékeztette arra, mennyire öreg.

Őfelsége egy évvel később Észak-Írország miniszterelnök-helyettesénél tett látogatást, miután pedig Martin McGuinness megkérdezte tőle, hogy van, annyival nyugtázta a kérdést, hogy még mindig életben van.

Köszöni szépen, de nem öreg

A jelek szerint a királynő csak akkor szereti a korával kapcsolatos poénokat, ha ő maga viccel ezzel. Tavaly októberben az Oldie magazin neki ítélte a „Az év idősének” járó díjat, ám ezt ő nagyvonalúan visszautasította.

Őfelsége abban hisz, hogy mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, és ő úgy véli, nem felel meg a vonatkozó kritériumoknak ahhoz, hogy elfogadja az elismerést. Reméli, hogy méltóbb címzettet találnak

– olvasható az udvarias levélben.

Leoltotta az Obama házaspárt

Harry herceg 2014-ben alapította meg az Invictus Games nevű sportversenyt, amelyen sérült katonák és veteránok szállhattak versenybe. Amikor a herceg beharangozta a 2016-os versenyt, a promóban Barack és Michelle Obama is részt vettek. A reklámfilmben egy videóüzenetet küldtek Harrynek, amit végül a királynővel együtt néztek meg. Amikor Obamáék azt mondtak a hercegnek, vigyázzon, mit kíván, ha őket is látni szeretné a versenyen, II. Erzsébet mindössze annyit mondott, hogy

Most komolyan? Ugyan, kérem.

A felvételt nézve jól látszik, hogy ekkor még egészen más volt a kapcsolat a sussexi herceg és az udvar között.

Azzal viccelődött, hogy virágokkal akarják eltenni láb alól

Az uralkodói családban fontos értéket képviselnek a virágok. Egy-egy kiválasztott fajtával akár egymás előtt is tiszteleghetnek, mint például Meghan Markle, aki az esküvői csokrát nefelejcsekből, a néhai Diana hercegné kedvenc virágjából készíttette. A mindennapokban ezek a növények csupán ártatlan díszei a palotának, ennek kapcsán a királynő egyszer viccelődött is azzal, hogy talán a kedvencével akarják eltenni láb alól.

2016-ban egy virágbemutatón vett részt Chelsea-ben, ahol egy Jekka McVicar nevű biokertész arra hívta fel a figyelmét, hogy a gyöngyvirágot korábban méregkészítéshez használták. Erre őfelsége azt felelte, két csokorral kapott a héten, szóval lehet, hogy holtan akarják látni.

Forgatta a szemét, amikor Károly anyunak hívta

Az uralkodó 92. születésnapját 2018-ban ünnepelte a család, ekkor II. Erzsébet fia, Károly herceg is beszédet mondott, melyet bár őfelségének címzett, a titulus ismertetése után elhangzott az „anyu” szó is, mire a királynő látványosan a plafonra emelte a tekintetét.

Meggyűlt a baja a tortákkal

A királynő az elmúlt években kétszer is megpróbálkozott sütemények közönség előtti felszelésével, de a szó szoros értelmében mindkét alkalommal beletört a bicskája. 2016-ban a Women’s Institute ünnepi ceremóniáján igyekezett elvágni egy tortát, de a kés alkalmatlannak bizonyult a feladatra. Hasonló volt a helyzet tavaly is, amikor a saját szülinapjára kapott sütijét próbálta felszeletelni, ehhez pedig egy óriási kardot használt. Ekkor Kamilla hercegné sietett a segítségére.

II. Erzsébet ugyan messze földön híres uralkodóhoz méltó illemtudásáról, a fentebb említett pillanatokat látva nem kérdés, hogy időnként ő is enged kicsit a szigorú etikettből. Ez a jelek szerint tetszik is az embereknek, a YouGov felmérése szerint ugyanis a királynő a legnépszerűbb brit előkelőség, akit a megkérdezettek 76 százaléka kedvel, és csupán 7 százalék nem szimpatizál vele. Mindebben része lehet annak, hogy őfelsége igyekszik minden alkalmat megragadni, hogy a népéhez szólhasson, és bár jól megválogatva, de időnként a viccre is igent mond. Más kérdés, hogyan hat az imázsára hosszú távon Harry hercegék tengerentúli tevékenysége vagy éppen András herceg botránya.