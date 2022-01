Joe Bidenék macskát költöztetnek a Fehér Házba

A négylábú a Willow névre hallgat.

Nemrég még arról szóltak az amerikai elnök házi állatait érintő hírek, hogy egy új kölyökkutyát fogadtak örökbe, aki a Commander, azaz Parancsnok nevet kapta. Ennek vélhetően köze volt ahhoz, hogy a család másik német juhászkutyája, Champ elpusztult.

Most egy macska is a Fehér Házba költözött, aki a Willow névre hallgat. Azért kapta ezt a nevet, mert Jill Biden Willow Grove-ban született. A first lady sajtótitkára, Michael LaRosa azt mondta, Willow-val először találkozott Biden egyik kampányállomásán találkozott a család, méghozzá egy farmon. Állítólag azonnal megvolt a kötelék az állattal, így nem volt kérdés, hogy valamikor csatlakozik majd a családhoz.

Eddig barátok gondoskodtak a macskáról, de LaRosa azt mondja, hamarosan debütálni fog a Fehér Házban is.