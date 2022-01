Katy Perry felöltözött, de előtte ledobta a felsőjét

Visszatért régi jó szokásához, és villantott.

Ugyan hajdanán nem éppen a visszafogottságáról volt híres, Katy Perry az elmúlt években igencsak visszavett korábbi stílusából. Ez nem is meglepő, hiszen az énekesnő és Orlando Bloom 2020 nyarán családot alapítottak, kislányuk augusztusban született meg.

Karrierjéről persze azután sem mondott le, hogy átadta magát az anyaság csodájának. Instagramján is folyamatosan szolgáltatta a tartalmat, decemberben pedig új dallal debütált, a When I’m Gone három nappal ezelőtt kapott klipet is.

Az énekesnő meglehetősen termékeny időszakát éli, tegnap ugyanis több érdekességgel is jelentkezett. Egyrészt szívhez szóló posztban köszöntötte 45 éves kedvesét, nem sokkal később pedig félmeztelen fotókat tett közzé magáról, melyeken több szögből is megcsodáltatta magát a követőtáborával. A poszt végére aztán végül magára öltött egy fűzőt, és úgy fest, sminkesei még a karját is bebpúderezték.