Yvonne Dederick: A pénz egy szint után nem hoz több boldogságot, sőt

Yvonne Dederick üzletasszony, a TV2 korábbi ügyvezető igazgatója adott interjút Palik László YouTube-csatornáján, ahol a Feleségek luxuskivitelben című realityben is megforduló Dederick így vélekedett a pénzről.

Olyan dolgokat is elértem, amire nem is tudtam, hogy vágyom, vagy nem is vágytam, de sikerült és nagyon jó. Sokkal szerényebb anyagi elvárásaim voltak, mint amit aztán a sors adott számomra. Nálam nem volt központi kérdés a pénz, most sem az. Látom a környezetemben, ahol nagyon sok szuper sikeres ember van, hogy a pénz egy szint után nem hoz több boldogságot, sőt okot adhat boldogtalanságra és destruktív életmódra. Nem hiszek a boldogságban! A boldogság egy átmeneti állapot, amit csak akkor érezhetünk, ha voltunk boldogtalanok is, tehát az nem egy állandó érzés. Azt mondom, hogy most egy kíváncsi időszakban vagyok, ami egy reményteljes időszak, úgyhogy jó a közérzetem. Nem vagyok a teljes boldogság ölében, de boldogtalan sem vagyok, és nagyon várom, hogy mit fog hozni az elkövetkező időszak az életemben. Úgyhogy nekem ez elég.