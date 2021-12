ByeAlex lemamizta Sári Évit a karácsony előtti legváratlanabb celebvitában

A minap írtunk arról, hogy Sári Évi meglepődött ByeAlex egyik Facebook-posztján, melyben az énekes arról faggatta követőit, az X-Faktor mentorbrigádja maradjon-e változatlan.

Mint az Sári Évi Instagram-oldaláról kiderült, ByeAlex reagált a cikkünkre privát Facebook-oldalán:

– jegyezte meg az énekes, erről mutatott egy képernyőmentést a színésznő, hozzáfűzve gondolatait. Sári Évi elmagyarázta, sok furcsa posztot látott már az énekestől, ezért is merült fel benne a nagyképűség gondolata. Szerinte egy előadónak, akit ennyien szeretnek, nem ártana tiszteletet mutatnia, mert neki a ki, ha én nem mentalitás sugárzott ByeAlex azon megjegyzéséből, amit Malek Miklósékra tett.

A színésznő ezután pontokba szedte a véleményét a lemamizásról:

1. Ha én NÉNI vagy MAMI vagyok, akkor te BÁCSI. Ugyanis számomra is meglepetés volt, amikor ma rád kerestem, hogy már te is 37 éves vagy. Pár év különbség van köztünk mindössze, így ez kicsit vicces. 2. Valakinek az életkorára tenni szurkálódó megjegyzést butus dolog, ugyanis az, hogy ki hány éves, az nem érdem, vagy teljesítmény, csak egy állapot. Aki most fiatal (vagy annak érzi magát), az is lesz öreg. 3. Semmi gond, hogy nem tudod ki vagyok. Én sem ismerem a munkásságodat. Nem ugyanaz a célközönségünk és az ízlésünk, de ez egyáltalán nem baj. Ha egyszer úgy adódik, szívesen látlak valamelyik színházi előadásomon, sok olyan van, amire büszke vagyok.