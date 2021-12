Ryan Reynolds-ot rendszeresen összekeverik Ben Affleckkel

Ryan Reynolds nemrég egy podcast műsorban vendégeskedett, ahol többi között arról beszélt, többször is előfordult már, hogy Ryan Goslingnak nézték. Olyankor mindig azzal viccelődött, hogy szerinte a Szerelmünk lapjai című filmklasszikus borzalmas és nézhetetlen lenne, ha ő játszott volna benne Gosling helyett.

Ezután pedig elmesélte, hogy van egy pizzázó, ahol következetesen összekeverik Ben Affleckkel, de ő úgy döntött, a felszolgálóra hagyja a dolgot és nem javítja ki a tévedést.

Van egy New York-i pizzázó, ahová már évek óta visszajárok. Azt hiszik rólam, hogy Ben Affleck vagyok, és én sosem javítottam ki őket. Úgy érzem, nem venné ki magát túl jól, ha ennyi idő után vallanám be nekik. Mindent teljesen normálisan csinálok, ahogy mások is az étteremben, egyszerűen csak azt hiszik, Affleck vagyok, és mindig rákérdeznek, hogy van Jennifer Lopez. Én meg annyit mondok, hogy remekül, majd átveszem a pizzát és elmegyek.