Kocsis Dénes felesége 2 hónapos babájuk mellett is szakít időt a fodrászra és a körmösre

Tudja, hogy muszáj saját magukkal is törődniük.

Kocsis Dénes és felesége, Mészáros Petra 2019-ben a Nyerő Párosban még csak párként mutatkoztak be, de azóta összeházasodtak és idén októberben kisfiuk, Fülöp is megszületett.

A színész nemrég arról beszélt, hogy vannak nehéz pillanatok a gyereknevelésben és előfordul az is, hogy néhány pillanatig „utálja” a fiát, de párja is hasonlóan érez. Petra a Fókuszban mesélt arról, hogy a rossz érzéseket igyekszik kibeszélni magából és arra is szakít időt, hogy elmenjen bevásárolni vagy fodrászhoz, hogy ne érezze azt, állandóan be van zárva a négy fal közé.

Lehetséges, hogy a mai napon tudunk moziba menni először, amikor pár órára először nem lesz velünk és lelkileg vívódom ezen, hogy jó ez? Szabad, nem szabad? Az eszemmel tudom, hogy kell nekünk kettesben időt töltenünk, de a szívem az még nem nagyon engedné, hogy itt hagyjam

– osztotta meg vegyes érzéseit az újdonsült anyuka.