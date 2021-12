Nem fizeti ki a büntetést a korlátozásokat megszegő brit férfi, miután megtudta, hogy a politikusok buliztak

30 ezer fontra büntették meg, amiért nem zárta be az edzőtermét. Közben meg kiderült, hogy a Downing Streeten a politikusok karácsonyi bulit tartottak.

Komoly felháborodást keltett a múlt héten Nagy-Britanniában az a kiszivárgott felvétel, amelyen Boris Johnson miniszterelnök azóta távozó szóvivője, Allegra Stratton nevetgélve vallotta be, hogy tavaly karácsnykor bulit tartottak a Downing Street 10-ben. Ezen azért akadtak ki az emberek, mert a koronavírus-járvány akkor épp hevesen tombolt, ami miatt komoly szigorításokat vezettek be a szigeteken is, arra kérve az embereket, ha tehetik, ne karácsonyozzanak együtt a messziről jött szeretteikkel, ügyeljenek a távolságtartásra. Ehhez képest a politikusok buliztak, ahol Stratton szavai szerint szó sem volt semmiféle távolságtartásról.

Bár Johnson szóvivője bocsánatot kért a történtek miatt és távozott a közéletből, az embereket továbbra sem hagyja nyugodni a képmutató magatartás. Itt van például Steven Todd, aki eldöntötte, nem hajlandó befizetni a korlátozások megsértéséért rá kirótt tetemes összeget.

A Metro cikke szerint Todd egy edzőtermet üzemeltet Prestonban, az év elején pedig lakossági bejelentések alapján többször is kiszállt hozzá a rendőrség. A férfi ugyanis az egyértelmű rendelkezések ellenére sem zárta be a termét, folyamatosan fogadta a vendégeket, amiért végül háromszor 10 ezer fontra bírságolták meg. Ezt a számlát még nem rendezte, és tervei szerint már nem is fogja.

Azt hittem, a törvények mindenkire vonatkoznak, de úgy tűnik tévedtem. De hogy várhatod el, hogy az emberek maszkban járjanak bevásárolni, miközben ők összejárnak bulizni?

Todd tehát eltökélt, hogy nem fog 30 ezer fontot (12,8 millió forintot) fizetni az államnak, azt ugyanakkor leszögezte, nem tudja még, hogy bezárja-e a termét, ha arra újabb utasítást kap fentről. A brit járványügyi szakértők ugyanis épp a napokban ültek össze, hogy megvitassák, milyen intézkedések foganatosítása szükséges ahhoz, hogy megfékezzék az egyre jobban terjedő omikron variánst.

Ezzel kapcsolatban Todd elmondta, bármi lesz a döntés, ő csak azt szeretné, ha a szabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznának, és ha elrendelik a kötelező szociális távolságtartást, azt a politikusok is betartják majd.