Gáspár Győzőt a zártosztályon kezelték

Gyógyszerfüggőségéről és mentális zavarairól beszélt.

A Tények Plusz előzeteséből derült ki, hogy Gáspár Győző az elmúlt hónapokat a zárosztályon töltötte, különböző mentális problémái miatt. Arról már korábban is beszélt, hogy pánikbetegségben szenved, viszont a riportban elmondja, hogy emellett szorongással, bipoláris zavarral és halálfélelemmel is küzd.

A beharangozóban pedig azt is elmondják, hogy élete legnehezebb időszakán van túl. Gáspár arról is beszél, hogy gyógyszerfüggőség is kialakult nála, valamint, hogy öngyilkossági kísérlete is volt, melyekről részletesen beszámol majd a riportban.