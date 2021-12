Hatalmas pénisz jelenik meg a nő természetfotóján, legalábbis a Twitter népe meg van erről győződve

Az elmúlt napokban egy első látásra egészen különleges és gyönyörű fotó kezdett el pörögni a Twitteren, mivel annak késztője a követői segítségét kérte, mintegy megerősítésként, hogy nem csak az ő fantáziájával van valami baj.

És valóban, a kép jobban megnézve továbbra is különlegesnek tűnik, a gyönyörű helyett viszont inkább már a mókás szó illene rá, feltéve ha igazat adunk azoknak az embereknek, akik egyetértenek a kép készítőjével.

Ők ugyanis mind úgy gondolják, hogy egy hatalmas pénisz bújik meg a képen.

Tell me it’s not just me who sees it. Please, I worry about me 😬🤣 pic.twitter.com/M764PSxxx9

— Mairead (@Midge1415) November 28, 2021