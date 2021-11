Pásztor Anna a 29 éves kapcsolatát nem tartotta nyitottnak, hiába volt meg náluk a szabadság

A Frizbi vendége volt Pásztor Anna énekesnő, aki szót ejtett huszonkilenc éven át tartó kapcsolatáról is, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, közte és exe között megvolt egy alapvető szabadság, de nyitott kapcsolatnak ezt nem lehetett nevezni.

Hajdú Péter feldobta, hogy a huszonkilenc év alatt ezek szerint nem volt köztük félrelépés sem.

Ez így ebben a formában nem igaz. Az volt a helyzet, hogy nagyon sokszor mentünk külön országba: én tanulni, ő dolgozni. Akkor nem voltak gyerekek. Ahelyett, hogy azt mondtuk volna, együtt maradunk, hűséges leszel, felhívlak, küldjél nekem képet, hol vagy – ehelyett az volt, hogy menjél, beszéljünk néha, és mindenki szabad, és ha visszajössz, még mindig monogám vagy, szeretnénk együtt lenni, akkor együtt leszünk. Ez megtörtént sokszor. Elengedtük egymást, nem markoltuk egymást. Neki is volt kapcsolata, nekem is. Én ismertem is a barátnőjét. Nem átmeneti barátnők voltak, hanem valakivel összejött, de az nem működött. Amikor annak a kapcsolatnak vége volt, akkor megtaláltuk egymást