Erre költi 10 millióját a Ninja Warrior győztese

Pénteken ért véget a Ninja Warrior idei szériája, melynek győztese Harmat Chris lett. A játékos ugyan nem tudott végigmenni az akadályon, emiatt nem is avatták ninjává, időben viszont hamarabb teljesítette a feladatot, mint ellenfele, Gyömrei Máté. A Borsnak elmondta, mire költi a tízmillió forintos nyereményét.

Mindig a mostban éltem, ritkán raktam félre pénzt. Ezért ennek a pénznek egy részét most elteszem, egy részét pedig annak a teremnek a fejlesztésére fordítom, amit hét hete nyitottunk meg barátaimmal. Vannak benne ninja és parkour pályák, meg sok minden más is. Ide szeretném meghívni Gyömrei Mátét, akivel hatalmasat küzdöttünk, és a nyereményemből is szeretnék valamennyit adni neki, mert ő is megérdemli.