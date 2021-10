Életünk története: Horváth Tamás elsírta magát, amikor meglátta feleségét 86 évesen

Az első öregítést még kifejezetten jól viselte.

Szinetár Dóra és fia után, Friderikusz Sándor újabb párost látott vendégül az Életünk történetében. Ezúttal Horváth Tamást és feleségét, Péterfi Andreát öregítették meg a maszkmesterek kétszer 25 évvel.

Az énekes az első kör után 54 évesen nézett szembe magával, míg párja 61 éves lett. Horváth Tamás eddigre alig változott valamit és habár feleségén szembetűnőbb volt az átalakítás, mindketten örültek a másik külsejének.

A második forduló már sokkal érzelmesebb volt. Horváth Tamás 79 éves, Péterfi Andi pedig 86 éves lett. El is sírták magukat, amikor szembesültek egymással. Az énekes most már nem olyanokat mondott, hogy „csodaszép vagy” és „ilyenkor is meg foglak kívánni”, hanem, hogy „szeretném megélni ezt” és „tényleg szerelmes vagyok beléd, ha még így is tetszel”.