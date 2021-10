DWTS: Hevesi Kriszta úgy érzi, nem a táncukkal van a baj, hanem azzal, hogy túl civilnek számít a celebek között

A Dancing with the Stars második adásában Demcsák Zsuzsa és párja, valamint Hevesi Kriszta és táncpartnere kerültek a veszélyzónába. Utóbbi végül megúszta a kiesést, de az eredményhirdetésre várva minden az arcára volt írva.

Utána beszéltünk is róla, hogy milyen furcsa, hogy az ember ilyenkor sokszor mosolyog. Én meg elérkeztem egy olyan szintre, hogy nem tudtam mosolyogni, mert ez nekem nem az a pillanat volt. Én ott megsemmisültem. Annyira váratlanul ért minket a helyzet, az, hogy egy ilyen folyamat hirtelen megszakad, az is, hogy hirtelen elveszítjük egymást

– mondta az Ébredj velünk! műsorában Hevesi Kriszta, aki úgy érzi, hogy nem a szorgalmukkal van a probléma, hanem inkább azzal, hogy nem elég aktívak a közösségi felületeken.

A szociális médiát valóban egy kicsit jobban megszólíthattuk volna. Van az a mondás, hogy nem csak tojást kell tudni tojni, hanem kotkodácsolni is kell hozzá. Nekünk erre a kotkodácsolásra már kevesebb időnk van és az is tény, hogy azért én civil vagyok. Kicsit nehezebben mocorgok színészek és énekesek között és valamilyen szinten ez is hátrány.