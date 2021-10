Híd alá szorult egy repülőgép Indiában

Szállítás közben szorult be egy autópálya hídja alá egy forgalomból kivont, szétszedett repülőgép az indiai Delhiben – írja a BBC.

A beszorult gépről október 3-án videó készült, ami pillanatok alatt elterjedt a Twitteren.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021