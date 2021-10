Senki sem akarja kifizetni Amerika legdrágább lakóházát

Jelentős tartozások miatt hatósági kezelésbe kerül az Egyesült Államok legdrágább lakóháza. A Los Angeles-i „The One” (Az egyetlen) nevű villa legnagyobb hálószobája önmagában 511 négyzetméter alapterületű.

Senki sem akart félmilliárd dollárt (kb. 155 milliárd forintot) fizetni az Egyesült Államok legdrágább lakóingatlanjáért, de még a jelentősen leszállított, 350 millió dolláros (közel 109 milliárd forintos) ár sem vonzotta vevőjelölteket, az ingatlan ezért hatósági kezelésbe kerül – írja az Independent című brit lap.

A The One összesen 9755 négyzetméter alapterületű, 21 hálószobája és 42 fürdőszobája van, a legnagyobb hálószobája 511 négyzetméteres. Az ingatlanban van egy 30 férőhelyes mozi, bowlingpálya, teniszpálya és öt úszómedence, melyek közül a legnagyobb közel 372 négyzetméteres. A házban van még többek között egy hatalmas könyvtár, egy komplett nightclub, és egy 10 ezer palack befogadására alkalmas borospince is.

View this post on Instagram Thevibe (@nileniami) által megosztott bejegyzés

Az ingatlan azonban befejezetlen, és távolról sem tehermentes. A bírósági dokumentumok szerint Nile Niami ingatlanfejlesztő legalább 110 millió dollár adósságot halmozott fel, melyben adótartozás és egyéb kintlévőségek is vannak.

A helyzet rendezésével megbízott Theodore Lanes azt mondja, az ügy meglehetősen bonyolult, nagyon hosszú a rendbe hozandó dolgok listája. A legfontosabb, hogy a házat minél előbb lakhatóvá tegyék, és beszerezzenek minden szükséges engedélyt.