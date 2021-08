Kim Kardashian új fotóján ledobta a bikinijét

Kezeivel takargatta melleit.

Essential Nudes néven reklámozza legújabb kozmetikai termékeit Kim Kardashian, a névhez hűen pedig ő maga is majdnem meztelenre vetkőzött a fotózáshoz. A neutrális színű háttér mellé ugyanolyan testszínű fürdőruhát vett fel, de közben inkább egszabadult a felsőtől, és csak kezével takarta el a fontosabb területet, így lényegében csak egy falatnyi bikini alsóban pózol. Ugyanezt a stratégiát korábban húga, Kylie Jenner is bevetette, amikor huszonnegyedik születésnapja alkalmából arany színű festéken kívül más nem is fedte testét.

Mutatjuk Kim Kardashian fotóját, a szóban forgó kép megtekintéséhez lapozzon egyet: