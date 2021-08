Kylie Jenner posztolt egy félmeztelen fotót, amin arannyal fújták le a testét

A szülinapja alkalmából 24 karátos arany volt a fotózás tematikája.

Kylie Jenner a követőivel is tudatta, hogy hamarosan elérkezik a 24. születésnapja, aminek örömére a következő sminkkollekciójának témája a 24 karátos arany lesz. Mindezt Instagramon is megmutatta követőinek, méghozzá egy félmeztelen fotóval, amin az egész testét lefújták arannyal. Azt nem tudni, hogy a rászórt festék is 24 karátos. A melleit a kezeivel takarja, míg alul egy arany színű bugyi takarja a testét. A fotót különben alig húsz perccel a feltöltése után már épphogy elérte a kétmillió kedvelést.