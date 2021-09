Kapott egy üzenetet a szomszédtól, de panaszkodás helyett egészen mást tartalmazott

Az ajtóra, lépcsőházi üzenőfalra kirakott üzeneteknek kész garmadáját lehet megtalálni az interneten, vannak külön erre szakosodott Facebook- és Instagram-oldalak is, hogy csak egyet említsünk, az A4_es_ország. Ezekben az üzenetekben általában valamire panaszkodnak, vagy figyelmeztetnek, úgyhogy meglepő, mikor valakit épp az ellenkező tartalmú lap vár az ajtaján.

Így történt ez a twitterező Binh Cao esetében is. Az iromány mindenesetre elég baljóslatúan kezdődik:

Ajajj, biztos túl hangos. De nem!

– írja Todd, a szomszéd lakás férfi tagja, majd az eredetileg gépelt üzenet aljára kézzel is odaírja, hogy „nem vicc, jó zene”.

Ilyen üzenet várjon mindenkit otthon!

just got the opposite of a noise complaint. left me a cold coors lite too! pic.twitter.com/E5uQYun4Up

— Binh Cao (@binhcao) September 5, 2021