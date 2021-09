Ariana Grande is sminktermékek gyártásába kezdett

Megjelent az első fotó a márkájáról.

Még néhány év, és valószínűleg Hollywood összes A-listás sztárja valamilyen smink vagy arcápolási márkát dob piacra. Rihanna és Lady Gaga után Halsey, Jennifer Lopez, Millie Bobby Brown, Selena Gomez, nemrég pedig Jennifer Aniston találta ki, hogy létrehozta saját szépségipari márkáját. Most Ariana Grande jelentette be ugyanezt, a R.E.M. Beauty néven. Az Allure magazin szerint idén ősszel már meg is jelenik az első kollekció, ami sminktermékekből áll majd. Az első kampányvideót is meg is lehet tekinteni: