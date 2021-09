Puskás Peti és Dallos Bogi hivatalosan már a lagzijuk előtt házasok voltak

Napokkal korábban letudták a papírmunkát.

Puskás-Dallos Peti nem vallásos, de azért szeretett volna egyházi esküvőt is

A két énekes augusztus végén kommunikálta a közösségi oldalán, hogy a februári lánykérés után összeházasodtak. A népes esküvő részleteiről több posztban is megemlékeztek, de Puskás-Dallos Bogi most azt is elárulta, hogy hivatalosan már napokkal a nagy nap előtt lepapírozták a kapcsolatukat. Ennek viszont nem praktikus okai voltak, hanem inkább érzelmi.

Amiről eddig még nem meséltem nektek. Sokat beszélgettünk Petivel arról, hogy milyennek is képzeljük a Nagy napunkat. Azt álmodtuk, hogy szeretnénk egy »fesztivál« hangulatú óriási lagzit, ahova meghívunk mindenkit, aki igazán fontos nekünk, és együtt ünneplünk egy hatalmasat, de közben mégis fontos volt, hogy megélhessük az intimitását is a házasságkötésünknek. Ezért döntöttünk úgy, hogy az esküvőnk hetének hétfőjén a két tanúnkkal bemegyünk a Győri Anyakönvi Hivatalba, és összeházasodtunk. Meghatódva kéz a kézben, férj és feleségként jöttünk haza, és a szülőkkel, és nagyszülőkkel együtt vacsoráztunk. Tökéletes volt

– írta bejegyzésében Puskás-Dallos Bogi, aki a polgári szertartásról is megosztott néhány képet.