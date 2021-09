Egy cetlinek hála több mint kétmillió forintos összegű kiadástól menekülhetett meg egy autótulaj

Nem tudott észrevétlenül elslisszolni a kárt okozó.

A Twitterre rakott ki egy képet az egyik felhasználó egy cetliről, aminek hála több millió forintnyi összeg megfizetésétől mentesülhet.

Nekimentek a parkoló autójának, de a másik sofőr nem hagyott ott semmilyen üzenetet, hogy aztán elintézzék az ügyet. Az autótulajdonost ugyanakkor várta szélvédőn egy szemtanútól egy cetli, amin az olvasható:

Helló, mi láttuk a kárt okozó szürke Polót, amely tolatva belement a jobb hátsó lökhárítódba.

Az üzenetben a kárt okozó autó rendszámát ugyanúgy feltüntették, mint az üzenetet író szemtanú telefonszámát is, ha a megrongált autó tulajdonosának szüksége lenne rá, már csak azért is – teszi hozzá a szemtanú utóiratként – mert készítettek is egy képet a Polóról.

A kocsi tulajdonosa azzal az üzenettel osztotta meg a papírról a fotót, hogy

Helló, kedves VW Polo sofőr, aki nagyjából 3 ezer fontos kárt okoztál a kocsimban és elhajtottál. Pokoli sokkot fogsz kapni.

Később egy újabb hozzászólásban azt írja, az autószerelő szomszédja szerint ez inkább 5-6 ezer fontos (2-2,5 millió forintos) javítás lesz, ha nem több.

Dear VW Polo driver who caused £3000ish damage to my car and drove off,

You’re about to get a hell of a shock. pic.twitter.com/x0uXm1C0Gw — The Masked Knight (@CityJohn) September 4, 2021

Több hozzászóló is hasonló történetét osztotta meg, de volt olyan is, aki egy kis csavart is beletett. Arról ír, hogy látott egyszer egy hasonló esetett, ott a vétkes sofőr ki is rakott egy cetlit a másik autó szélvédőjére, csakhogy a lap – mint kiderült – teljesen üres volt.