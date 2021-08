Akit papnak szánták és akinek nem hagyták, hogy ügyvéd legyen – sztárok nem túl támogató szülőkkel

A napokban nagy visszhangot váltott ki, hogy Quentin Tarantino elmondta: gyerekkorában megfogadta , sosem támogatja majd anyagilag édesanyját, mivel a nő le akarta beszélni az írásról, amikor az iskolában történeteken agyalt ahelyett, hogy a tananyagra figyelt volna oda. Természetesen nem ő az egyetlen híresség, akit fiatalkorában nem támogattak a nagyra törő terveiben: számos híresség vallásos családban nőtt fel, ahol nem nézték jó szemmel, hogy a gyerek sztárságról álmodozik, de vannak olyanok is, akiket a szórakoztatóiparban tevékenykedő szülők nem támogattak. Enrique Iglesiasnak például nem (szintén sztárénekes) édesapja, Julio adott pénzt első demójának a felvételeire, hanem a dadusa. Listánk olyan sztárokat mutat be, akik Tarantinóval és Iglesiasszal hasonló cipőben járnak.

Katy Perry

Bár Katy Perry generációja egyik legnagyobb popsztárjának számít, a sikerhez vezető útja nem volt buktatóktól mentes. Olykor a saját szülei nehezítették pályáját. A Katheryn Elizabeth Hudson néven anyakönyvezett énekes anyja és apja ugyanis a pünkösdi-karizmatikus mozgalom aktív tagja, így már az is elképzelhetetlen volt, hogy lányuk az iskolai táncmulatságokon részt vegyen. De még azt sem hagyták neki, hogy popzenét hallgasson. Tizenhat évesen megjelentetett első lemezén ennek megfelelően nem popslágerek, hanem Jézust dicsőítő dalok szerepeltek.

Édesanyja, Mary Christine Hudson – aki Perry vezetéknévvel született, így az énekesnő gyakorlatilag tőle kölcsönözte a művésznevét – az alábbiakat mondta a lányával való kapcsolatáról:

Határozottan nem értünk egyet azzal, ahogyan viselkedett (…), és tudja, hogy mennyire csalódottak vagyunk.

Heather Graham

Heather Graham mindig is színésznő akart lenni. Azt mondja, gyerekként az volt a hobbija, hogy anyja régi ruháiba bújva vámpírosat játszott a környéken lakó gyerekekkel. Katolikus szülei viszont nagyon komolyan vették a hitüket (ráadásul az édesapja az FBI-nak dolgozott), ami a kapcsolatukra is rányomta a bélyegét. A színésznő már a húszas éveiben járt, amikor igazán befutott a pornóipart bemutató 1997-es Boogie Nightsban. A siker ára azonban az volt, hogy meg kellett szakítania a családjával a kapcsolatot, mert a rokonok nem nézték jó szemmel, hogy a filmben pornószínésznőt játszik. Bár édesapja, James Graham állítja, nem igazak ezek a pletykák, ahogy az a szóbeszéd sem, hogy a lányukból apácát szerettek volna nevelni. Ehhez képest a DailyMailnek így nyilatkozott:

A Boogie Nightsig egy szoros, boldog család voltunk. Aztán kijött a film, és minden megváltozott. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az a film tönkretette a kapcsolatunkat – az a film az évfordulója annak, amikor Heather úgy döntött, hogy szakít velünk.

A tisztánlátást az sem segíti, hogy a színésznő nem szeret beszélni a családjához fűződő viszonyáról, úgyhogy inkább térjünk is át a következő sztárra, akiből valóban papot szeretett volna nevelni az apja.

Tom Cruise

Hollywood örökös akciósztárjának, a Mission: Impossible-filmek állandó főszereplőjének, Tom Cruise-nak sem volt egyszerű gyerekkora. Szegény, katolikus családban nőtt fel egy olyan édesapával, aki akkor is a gyerekeit verte, ha ingerültségéről nem is ők tehettek. Bár már fiatalon látszott, hogy a kis Tom tehetséges színész, az apja annyira rá akarta erőltetni a hitét, hogy egy ferencesek által működtetett iskolába küldte, ahol pár hónapig papnak tanult. Később anyja és nevelőapja is támogatta színészi törekvéseit, és be is futott, ráadásul előállt az az abszurd helyzet, hogy Cruise a reverenda helyett egyenesen másik vallást választott magának, és a szcientológia arca lett.

Arnold Schwarzenegger

A két évvel a második világháború vége után született színésznek az élete sem volt fenékig tejfel, amíg be nem futott Hollywoodban. Arnold Schwarzenegger egy kisváros rendőrfőnökének, Gustav Schwarzeneggernek a fiaként látta meg a napvilágot. A Sztálingrád ostromát túlélő édesapjának a háborús szerepvállalása miatt (amivel kapcsolatban személyesen a sztár kereste meg a Simon Wiesenthal Központot a 90-es években, hogy járjanak utána) sok mindent el kellett magában fojtania. Fia erőszakos alkoholistaként emlékszik vissza apjára, akit a Capitolium januári ostroma után az egykori kaliforniai kormányzóként aggodalmaskodó színész rossz példaként hozott fel a közösségi oldalain megosztott videójában. A már fiatalon is a testépítésért bolonduló Arnoldról szülei azt hitték, meleg, ezért a gyerekeit olykor bőrövvel kergető Gustav érezhetően rosszabbul bánt vele, mint a bátyjával, Meinharddal.

Édesanyjával, Aureliával – aki a család gyerekorvosához fordult segítségért, amikor azt hitte a fiáról az alulöltözött, izmos férfiakat ábrázoló poszterei miatt, hogy meleg – élete végéig tartotta a kapcsolatot, és még a temetésére is elment (apjáén és bátyjáén nem volt ott).

Robert Zemeckis

Olykor az is probléma lehet, ha az ember szülei túlságosan hétköznapiak. Így volt ez Robert Zemeckis esetében is, de ő szerencsére nem hallgatott kékgalléros szüleire, különben nem létezne a Vissza a jövőbe-trilógia vagy a Forrest Gump filmváltozata. Szülei negatív hozzáállása miatt az Oscar-díjas filmesnek jó darabig titkolnia kellett, hogy felvették a Dél-Kaliforniai Egyetem filmes képzésére, és amikor összeszedte a bátorságát, hogy elmondja a hírt, akkor állítása szerint az alábbi választ kapta:

Nem látod, honnan jöttél? Nem lehetsz filmrendező.

La Toya Jackson

Michael Jackson nővére, La Toya Jackson azon ritka kivételek egyike, akik nem kívánták maguknak a rivaldafényt, noha világhírű családba születtek. Persze vélhetően ehhez az is hozzájárult, hogy látta testvérei bandáját, a Jackson 5-ot menedzselő édesapja, Joe Jackson mennyire erőszakos, ha a családi életről vagy a bizniszről van szó. Amikor felnőtt, La Toya arra készült, hogy üzleti és jogi karriert fut be. Mindent előkészített, hogy ez legyen a szakmája, de az apja még csírájában elfojtotta próbálkozását. Joe Jackson azt akarta, hogy La Toya a testvéreihez hasonlóan színpadra álljon, és gyakorlatilag kényszerítette is erre. La Toya végül elkezdte megszeretni a fellépéseket és mindent, ami ezzel jár, és felismerte, hogy az apja fontos szereplője a sikerüknek, de nem tudja megbocsátani neki azt, hogy elvette tőle azt álmát, hogy jogi pályára menjen.

Madonna

A lányos szülők általában örülnek, ha gyerekük balettozni szeretne, de a felesége halála után lányukat egyedül nevelő Silvio Anthony Ciccone, Madonna édesapja nem volt ezzel így. Őt kifejezetten győzködnie kellett lányának (akivel egyébként erős volt a kapcsolata), hogy elmehessen balettozni. Az énekesnő állítólag már akkor is lázadó volt, és a helyzetet csak fokozta, hogy az apja később elvette a házvezetőnőjét. Bár e párválasztás miatt Madonna és édesapja kapcsolata megromlott, azért a férfi meggyőzte a későbbi sztárt, hogy járjon főiskolára – amit Madonna annyira megvetett, hogy végül ott is hagyott, és az apja beleegyezése nélkül New Yorkba ment, hogy megvalósítsa az álmait.

Enrique Iglesias

Julio Iglesias fiának, az ezredforduló egyik sztárénekesének, Enrique Iglesiasnak sem lehetett túl egyszerű a gyerekkora. Szülei még kiskorában elváltak, a gyerekek az édesanyjukkal éltek Madridban addig, amíg az ETA terroristái el nem rabolták Enrique nagyapját, amikor a gyerek hat éves volt. Ekkor a gyerekeket a Miamiban élő apukához költöztették. Julio Iglesias ekkor volt karrierje csúcsán, így kevés ideje volt a gyerekeivel foglalkozni. Enriquét gyakorlatilag dadusa nevelte fel, és még az első, Enrique Martínez néven készített demójára sem az apjától kért kölcsön, hanem a dadusától.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez gyerekként hiába álmodozott arról, amit most csinál, szülei nem álltak mellette. Azt mondták neki, nevetséges, amivel próbálkozik, és hogy nincs esélye, mivel a latinók gyakran szembesülnek a rasszizmussal és a sztereotípiákkal. Azzal, hogy „meg akarták védeni”, eltaposták az álmait. Jennifer végül főiskolára ment, ahogy a szülei akarták, de a tanulmányok megkezdése után hamar otthagyta az intézményt, és az álmai kergetésébe kezdett. Válaszul szülei kirúgták otthonról, mert azt gondolták, butaságot csinál.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston szülei szintén színészek, sőt édesanyja, Nancy Dow modellkedett is, ugyanakkor mintaanyának nehezen lehetne nevezni, ami azért is volt különösen baj, mert az apa, John Aniston otthagyta őket, miután befutott szappanoperasztár lett belőle.

Egyszer felemeltem a hangom anyámmal szemben, és ordítottam vele, mire ő rám nézett, és nevetésben tört ki. Rajtam nevetett, mert visszaüvöltöttem. És ez olyan volt, mint egy ütés a gyomromba

– emlékezett vissza egy alkalomra a Jóbarátok sztárja a Hollywood Reporternek, majd általánosságban azzal folytatta, hogy anyja rendkívül kritikus volt.

Mert modell volt, gyönyörű és lenyűgöző. Én nem voltam az. És nagyon könyörtelen volt. Rendkívül haragtartó volt, amit én kicsinyesnek találtam.

Eminem

Eminem viszonya édesanyjával olyan híresen rossz, hogy nem igazán kell bemutatni. Aki látta az 8 Mile (8 mérföld) című filmet vagy végighallgatta a rapper egyik korai albumát, az tudja, miről van szó: Marshall Mathers ugyanis ekkoriban rendszeresen ekézte az őt egyedül felnevelő édesanyját a számaiban. Ezt az anyja, Debbie Nelson annyira megelégelt, hogy nemcsak beperelte a fiát (hétmillió dollárt követelt tőle hitelrontásért), hanem még a fia sztorijait is igyekezett árnyalni egy saját könyvvel. Eminem édesanyjánál 2009-ben rákot diagnosztizáltak, a kezelése költségeit pedig a sztár fizette ki. Úgy tűnik, sokkal több emberség szorult belé, mint a számaiba.