Mi a közös Angelina Jolie-ban, Hailey Bieberben és Zoë Kravitzben? A híres család!

Hollywoodi családok, amelyekben többeknek is megadatott a hírnév.

Nem a Kardashian család az egyetlen, ahol szinte kivétel nélkül mindenki hírességnek számít. Tudta például, hogy Hailey Bieber apja és az összes nagybátyja is színész? Nem csak Gigi és Bella foglalkozik modellkedéssel a Hadid családban; Angelina Jolie több rokona is a filmiparban helyezkedett el, sőt bátyjával közös filmekben is játszanak. Íme néhány hollywoodi család, amelyben többeknek is megadatott a hírnév.

Alec Baldwin, Hailey és Justin Bieber

A Baldwin névről valószínűleg mindenkinek más híresség jut eszébe. Lehet Alec, Hilaria, Stephen, esetleg Hailey Baldwin, aki időközben felvette a Bieber vezetéknevet. Valójában az összes ismert Baldwin egyetlen nagy családot alkot, mégpedig Hollywood egyik legnagyobb színészklánját. Alec, Daniel, William és Stephen testvérek és mindannyian színészként keresik a kenyerüket. A legismertebb közülük Alec, aki még a nyolcvanas években vált híressé Tim Burton Beetlejuice című filmjével, attól fogva egyre komolyabb filmszerepeket kapott olyan A-listás sztárok mellett, mint például Leonardo DiCaprio vagy Meryl Streep. A 2003-as A szerencseforgató című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték. 2012-ben feleségül vette a wellnessguru Hilaria Baldwint, aki nemrég azzal került be a hírekbe, hogy (egyesek szerint) kamu spanyol akcentussal beszélt egy műsorban. Hat közös gyereket nevelnek, a két legkisebb között pedig mindössze hat hónap a korkülönbség.

Alec öccsei közül a legfiatalabbnak, Stephen Baldwinnak sikerült még jelentősebb karriert elérnie a filmiparban, 1995-ben játszott Kevin Spacey mellett a Közönséges bűnözőkben, emellett rengeteg alkalommal mellékszerepben bukkant fel, az IMDb szerint a kilencvenes évek végétől kezdve a mai napig aktív a karrierje. A kétezres években – elmondása szerint a szeptember 11-i terrortámadások után – rátalált a kereszténységre, gyerekeit is ebben a szellemben neveli. Az elmúlt évtizedben kellemetlenebb ügyek miatt is felkapta a nevét a média, mint például amikor megpróbálta beperelni Kevin Costnert, vagy amikor nem fizetett adót három éven keresztül.

Stephen Baldwin legkisebb lánya pedig nem más, mint Hailey Baldwin, aki szintén A-listás Hollywoodi sztárnak számít, nem apja, hanem modellkarrierje miatt – na és az sem mellékes, hogy feleségül ment Justin Bieberhez.

A harmadik legidősebb Baldwin testér, Daniel is a filmiparban kezdte el pályafutását, kisebb tévés és filmszerepekkel. Neve leginkább reality műsorokból ismert, feltűnt például a sztárokkal megtöltött Big Brotherben. A kilencvenes évek végén alkohol- és drogfüggősége miatt megfeneklett a karrierje, a hatóságokkal is meggyűlt a baja, letartóztatták kokain birtoklásáért és autólopásért is.

Aztán ott van még William Baldwin is, aki szupersztárnak számított a kilencvenes években olyan filmekkel, mint a Lánglovagok vagy a Tiszta játszma (előbbiben többek közt Kurt Russel és Robert De Niro, utóbbiban Cindy Crawford társaságában szerepelt). Testvérei közül ő számított az ügyeletes szépfiúnak, szerepelt egy Calvin Klein kampányban is, ahol alsónadrágon kívül nem viselt mást. 1995-ben feleségül vette az Amerikában fénykorát élő lányzenekar, a Wilson Philips egyik tagját, Chynna Philipset.

A modellekből álló család

Tévedés azt gondolni, hogy csak Gigi és Bella Hadid a hírességek a családjukban. Anyjuk, Yolanda is elég jól ismeri a modellszakmát, tekintve, hogy a holland származású Hadidot (akit akkor még Yolanda van den Heriknek hívtak) 15 éves korában fedezte fel egy ügynökség. Tizenöt éven keresztül dolgozott a szakmában, majd hozzáment az ingatlanügynök Mohamed Hadidhoz, 2012-től pedig négy éven keresztül szerepelt a Feleségek luxuskivitelben Beverly Hills-i változatában. Feltűnt Lady Gaga G.U.Y. videoklipjében is, 2018-ban pedig elindította saját műsorát, amiben Tyra Banks után modelleket fedez fel.

Mindhárom gyerekük hírességnek számít: legidősebb, Gigi Hadid szupermodell (és 2015 óta egy párt alkot az egykori One Direction fiúbanda egyik tagjával, Zayn Malikkal, 2020-ban közös gyerekük is született), Bella szintén modellként keresi a kenyerét, ahogy a kevésbé, de ugyancsak híres öccs, Anwar Hadid is, aki jelenleg a popsztár Dua Lipával jár.

Smithék

Will Smith korántsem az egyetlen híresség a családjában, ugyanis felesége mellett gyerekei is saját maguknak építettek karriert. A Men In Black – Sötét Zsaruk vagy az Én, a robot sztárjának felesége, Jada Pinkett Smith ugyancsak színészként indította be karrierjét, a kilencvenes évektől kezdve olyan alkotásokban bukkant fel, mint a Bölcsek kövére, a Mátrix – Újratöltve vagy a Rossz anyák. Színészi pályafutása mellett producerként és íróként is dolgozik, 2018-ban létrehozta a Red Table Talk című műsort, amiben anyjával és lányával különböző intim vagy éppen kellemetlen témákat járnak körül. Az egyik beszélgetésen például Will Smith-szel házasságuk mélypontjairól beszélgettek, miután kiderült, Jada Pinkett Smith hűtlen volt.

Középső gyerekük, Jaden Smith 2006-ban tűnt fel először filmvásznon, mégpedig apja mellett A boldogság nyomában című alkotásban. Alakításáért az MTV Movie Awards díjjal is jutalmazta. Az áttörést azonban a 2010-es Karate kölyök hozta meg neki, Jackie Chan oldalán. A filmhez készült betétdalt Justin Bieberrel közösen énekelte, ami pont jól jött ahhoz, hogy beindítsa a zenei pályafutását; azóta három albumot adott ki és fellépett Amerika egyik legnagyobb fesztiválján, a Lollapaloozán is. Zenei és filmes karrierje mellett a divatvilágban is fontos szerepe van: a GQ magazin szerint stílusérzékével magasabb szintre emlete a divatot.

Jaden húgát, Willow Smith-t 2007-ben ismerhettük meg a Legenda vagyok című filmben, apja, Will Smith oldalán. Ha valakinek mégsem ugrik be kapásból Willow arca, elég, ha a Whip My Hair című számra gondol, ugyanis ezt a nagyon is fülbemászó dalt ő énekelte. 2010-ben, kilencévesen leszerződött Jay-Z lemezkiadójához, azóta négy albuma jelent meg, a legfrissebbet idén adta ki.

Angelina Jolie családjában mindenki színész

Hollywood A-listás sztárja, Angelina Jolie már gyerekkorában közelről megismerkedett a filmszakmával, ugyanis apja, az Oscar-díjas Jon Voight pályája már a hatvanas években elkezdődött – olyan filmekből ismerhetjük, mint a Szökevényvonat, a Fekete dicsőség vagy a Szemtől szemben (utóbbiban olyan sztárok tűnnek fel, mint Al Pacino, Robert De Niro vagy Natalie Portman). Jolie apja mellett második férje, Billy Bob Thornton is színészettel foglalkozik, őt láthattuk például a 2014-es Fargo sorozatban, ahogy az Armageddon és az Igazából szerelem című filmekben is szerepelt.

Jolie bátyja, James Haven is a filmiparban helyezkedett el, több közös filmben szerepelt húgával, mint például az Antonio Banderas főszereplésével bemutatott Eredendő bűn vagy a Kifutó a semmibe. A színészet mellett (2014-ig volt aktív a pályafutása) íróként, producerként és rendezőként is tevékenykedik.

És akkor jöjjön Brad Pitt, Angelina Jolie harmadik férje, akivel Hollywood egyik legfelkapottabb sztárpárját alkották 12 éven keresztül. Hat gyereket neveltek, közülük az örökbefogadott Zahara kölcsönözte hangját a Kung Fu Panda harmadik részében, és feltűnt anyja mellett a Demóna című filmben is.

Cyrus család – ahol mindenki zenész

Baldwinékhoz hasonlóan a Cyrus családban annyi híresség van, hogy gyakorlatilag minden generációnak másik név ugrik be elsőként a vezetéknévről. Jelenleg a leghíresebb családtag természetesen Miley Cyrus, mellette pedig ott van húga, bátyja, és apja is, akik ugyanúgy saját karriert építettek fel Hollywoodban.

Billy Ray Cyrus, Miley apja a kilencvenes években vált ismertté első, Some Gave All névre keresztelt country albumával. Második lemezével már a toplisták élére került, a kritikusok viszont az 1996-os, Trail Of Tearst dicsérték a legjobban, ami ennek ellenére nem került fel egyetlen toplistára sem. A kétezres évek elején stílust váltott, kiadott két keresztény zenei albumot, kisebb-nagyobb sikerrel. Karrierje csúcspontjára 2019-ben jutott, Lil Nas X-szel közös, Old Town Road című dalukkal, amely a Billboard 100-as lista élére került. Zenei karrierje mellett említést érdemel, hogy szerepelt lánya mellett a Hannah Montana című sorozatban is.

Nosztalgiázzunk kicsit, és jusson eszünkbe az a korszak, amikor még tévécsatornákon néztünk videóklipeket, arra várva, hogy végre leadják az aktuális kedvenc Lady Gaga vagy Katy Perry számunkat. Na, ebben az időszakban, pontosan 2009-ben jelent meg a Metro Station nevű, egyslágeres zenekar legnagyobb dobása, a Shake It. A videoklip csak YouTube-on 107 milliós megtekintést ért el. De miért fontos ez? Csupán mert a zenekar frontembere Miley Cyrus bátyja, Trace Cyrus volt, aki nem mellesleg évekig kapcsolatban volt a Disney-sztár Brenda Songgal. Habár közreműködött néhány dal megírásában Miley és Billy Ray Cyrus albumain, mégis a Shake It nevű számot tekinthetjük karrierje csúcsának.

És akkor ott van még Noah Cyrus is, aki kimondottan gyűlöli, hogy nővére, Miley árnyékában kellett felnőnie, ennek ellenére szép, önálló karriert futott be, amit ebben a korábbi cikkünkben hosszasan elemeztünk is:

Kapcsolódó Noah Cyrus lényegében a szenvedésre építette fel a karrierjét Nyolc évvel nővére, Miley Cyrus után született, és ennyi idő elég is volt, hogy lecsússzon a hírnévről és sikerről, ami híresebb nővérének összejött.

A pop és country irányzatok között lavírozó zenész az Amerikai Horror Story című sorozat egyik epizódjában is felbukkan majd.

Kravitzék: zenészek és színészek

Szintén generáció kérdése, hogy ki melyik családtagra gondol a Kravitz név hallattán, merthogy a zenészlegenda mellett ott van Zoë Kravitz, a lánya is. Ha dióhéjban akarnánk összefoglalni Lenny Kravitz zenei karrierjét, a csúcspontja a kilencvenes évek vége és a kétezres évek eleje közötti időszakra tehető, amikor is zsinórban négy évig ő zsebelte a Grammy legjobb férfi rock előadó kategória díját, számos dala a toplisták élére került. Ha valaki a csoda folytán nem ismerné Lenny Kravitz egyetlen zenéjét sem, biztos, hogy az Éhezők viadala című filmből már felismerné, ahol Jennifer Lawrence karakterének személyes stylistját és divattervezőjét, Cinnát alakította. Időközben olyan sztárokkal randizott, mint Adriana Lima, Vanessa Paradis vagy Nicole Kidman, Lisa Bonet színésznőtől pedig egy lánya született.

És ha már Lisa Bonet: tegyünk említést a színészi karrierjéről, ugyanis szerepelt az Angyalszív című filmben Mickey Rourke és Robert De Niro mellett, a legismertebb tévészereplése pedig a Bill Cosby Show volt. Szerepelt John és Joan Cusack oldalán a 2000-ben bemutatott Pop, csajok, satöbbi című filmben, amit 2020-ban sorozat formájában is feldolgoztak – lánya, Zoë főszereplésével. Lisa Bonet jelenleg az Aquamant alakító Jason Momoa felesége, 2017 óta.

Visszatérve Zoë Kravitzre: őt legtöbben talán a Hatalmas kis hazugságok sorozatból ismerhetik, ahol Meryl Streep, Nicole Kidman, Reese Witherspoon és Laura Dern mellett látható, ahogy szerepelt a 2015-ös Mad Max-ben Charlize Theron és Tom Hardy oldalán is, de a 2022-es Batman filmben is felbukkan majd.

Nicole Richie és családja

Nicole Richie családjában szinte mindenki hírességnek számít. Kezdjük azzal, hogy apja az énekes Lionel Richie, akit a világon a legtöbb lemezt eladott zenészei között tartanak számon, világszerte több mint százmillió albumát kapkodták el. Szólókarrierje a nyolcvanas évek elején indult, 1982-től már Grammy-díjakra jelölték, tíz stúdióalbumot adott ki.

A családban három gyerek közül kettő is hírességnek számít: nagyobbik lánya, Nicole Richie még a kétezres évek elején került be a köztudatba Paris Hilton legjobb barátnőjeként, akivel közösen szerepeltek a Simple Life nevű reality-ben. A műsor lényege egyszerű volt, elvették a két lány bankkártyáját, és különböző családokhoz telepítették őket, ahol lakhatásért és élelemért cserébe mindenféle munkákat kellett elvállalniuk. Ez az akkor még egyedinek számító formátum annyira bejött, hogy a műsor öt évadot megélt; Nicole Richie és Paris Hilton barátsága később véget ért. Richie 2014-ben saját műsorral próbálkozott, a két évadot megélő Candidly Nicole-lal. Családot alapított a Good Charlotte frontemberével, Joel Maddennel.

Húga, a 22 éves Sofia Richie Instagram-sztárként ismert, de néha feltűnt nővére sorozatában is. A közösségi oldalon közel hétmillió követője van, olykor pedig modellként is feltűnik egy-egy divatkampányban. Az újságokban 2017-től vált mindennapos témává, amikor összejött Kourtney Kardashian exével, a nála tizenhat évvel idősebb Scott Disickkel, akivel három évig alkottak egy párt.

Ugyan nem egyenes ági rokonok, de a Richie családhoz kapcsolódik Cameron Diaz is, akinek férje Benji Madden, Joe Madden ikertestvére.