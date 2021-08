Más is felismerte, ugye?

A csütörtök esti Szerencsekerék sztárvendége Judy volt, ám egy másik ismerős arc is felbukkant a játéktéren: méghozzá Dezső Attila Csaba, aki évekkel ezelőtt a Legyen Ön is milliomos!, az Észbontók és Gundel Takács Gábor egykor a köztévén futó A következő! című show-jában is felbukkant.

Természetesen most is különleges nevetése adta meg a stúdióban helyet foglalók hangulatát (a műsor egyébként hamarosan eltűnik a képernyőről):

Emlékszik még valaki?