Hajdú Péter és menyasszonya gyereket várnak

Már túl vannak a kritikus időszakon.

A Blikk számolt be róla, hogy Hajdú Péter és menyasszonya, Láng Eszter gyereket várnak. Hajdú a napokban igen aktív volt a közösségi oldalán, mivel elkapták a koronavírust, így élő videóban mesélt esténként az állapotukról és, hogy milyen tüneteket tapasztaltak. A pár már tavaly is próbálkozott a családalapítással, de sajnos Láng három vetélésen is átesett.

Valóban nagyon boldogok vagyunk, mert igen, igaz a hír, babát várunk. Már túl vagyunk a kritikus időszakon és bízunk abban, hogy ezek után is minden rendben lesz

– mondta a lapnak Hajdú, akinek már két gyereke van előző feleségétől, Sarka Katától.