Ha eddig azt gondoltad, hogy csak a férfiaknak áll jól az idő múlása...

Az egyébként elég sok mindennel foglalkozó Martha Stewartról valószínűleg a receptjei jutnak először eszünkbe. Amiről azonban most meg kell emlékeznünk az az, hogy az 1941. augusztus 3-án született Stewart ma 80 éves lett. A fotóit és aktivitását látva viszont simán több évtizedet is letagadhatna. Sőt, ha eddig valaki azt gondolta, hogy az idő múlása csak a férfiaknak áll jól, Martha Stewart most arra is rácáfol.