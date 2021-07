A homlokgyémántos rapper, Lil Uzi Vert most kapott egy nyelvtetoválást

Az OFF Média vette észre, hogy a rapper Lil Uzi Vert már megint egy nem mindennapi dologgal hívta fel magára a figyelmet. Ugye, őt onnan lehet ismerni, hogy egy 24 millió dolláros gyémántot ültetett be a homlokába, amit később ki kellett venni, mert állítólag folyamatosan bevérzett alatta a bőre.

Pár napja meg az derült ki róla, hogy lesz egy saját bolygója, így ő lehet majd az első ember, aki egy planétát birtokol.

A rapper most tetoválószalonban járt, ott kapott a nyelvére egy tetkót, ami elsőre egy keresztnek tűnik. És úgy fest, a gyémántot is visszanyomta a homlokába.

Lil Uzi Vert put the diamond back in his forehead and got a new tattoo on his tongue‼️😳

pic.twitter.com/exBwuOBnLn

— RapTV (@raptvcom) July 25, 2021