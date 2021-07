A homlokába gyémántot ültető Lil Uzi Vert lehet az első ember, aki megvesz egy bolygót

Akik követik Elon Musk barátnőjét, Grimest a közösségi médiában, felfigyelhettek egy különös tweetre az énekesnőtől, aki egy tudományos posztot osztott tovább a WASP-127b nevű bolygóról (az arról készült illusztráció egyébként egy magyar művész, sakkmesterke elképzelése). Mint írta, a bolygó egy amerikai rapper tulajdonába kerülhet rövid időn belül.

Erre a homlokába nemrég 24 millió dolláros gyémántot ültető, majd orvosi tanácsokra inkább eltávolíttató rapper azt írta:

Grimes úgy zárta le a beszélgetést, hogy a dokumentumokat már majdnem elkészítették, így a rapper lesz az első ember, aki legálisan birtokol egy bolygót.

Apparently @LILUZIVERT owns this planet – just a heads up https://t.co/rcyQ2ts7Hj

Documentation almost complete for @LILUZIVERT to legally claim wasp-127b – this is huge! First human to legally own a planet https://t.co/GBizLOC1yq

— Grimes (@Grimezsz) July 22, 2021