Pumped Gabo is szerepel az MTV új reality-versenyében

Nemzetközi a csapat.

Az amerikai MTV néhány hete már bejelentette, hogy érkezik a The Challenge című realityjük 37. évada, most pedig a szereplőket is megmutatták. Az Instagram poszt második fotóján azonnal ismerős arcba botlottunk, szóval úgy tűnik, hogy Pumped Gabo is versenyezni fog az augusztus 11-én rajtoló műsorban.

Egy előzetes is készült a műsorról, amiben szintén látható Pumped és az is kiderül, hogy a 17 amerikai induló mellett, 17 a világ különböző pontjairól érkező szereplő is versenyzik majd az elég keménynek tűnő kihívásokban.