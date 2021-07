A sminkmárkája után fürdőruhákat tervezett.

Selena Gomez tavaly hozta létre a saját sminkmárkáját, amit Rare Beauty névre keresztelt. A szépségiparban előtte már jó néhány sztár szerencsét próbált, mint például Rihanna, Lady Gaga vagy Jessica Alba is. Gomez idén úgy döntött, a sminkek után tervez egy saját fürdőruha kollekciót is a nyári szezonra. A batikolt mintájú bikinikben lőttek is róla néhány képet, mutatjuk: