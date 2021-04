Steve Martin sorozatában játszik.

Selena Gomez is a karanténban kezdett el főzni tanulni, csak ő műsort is kap hozzá

New Yorkban forog az Only Murders in the Building nevezetű vígjátéksorozat Steve Martin alkotásában, amit a Hulu streamingszolgáltatóra készül. A sorozat főszereplője Selena Gomez, akiről készült néhány kép az egyik jelenet forgatása közben. A felsőjén hatalmas vérfolt látható, ahogy éppen rendőrök veszik körbe.

Gomezről utoljára akkor számoltunk be, amikor 100 millió forintnak megfelelő összeggel olcsóbban szabadult meg luxusotthonától