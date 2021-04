Joaquin Phoenix nem akart pazarolni, ezért a tavalyi öltönyét vette fel az Oscar-gálára

Vasárnap éjszaka zajlott az idei Oscar-gála, melyen természetesen minden A-listás sztár, aki számít, jelen volt. Az eseményen részt vett Joaquin Phoenix is, aki ugyan kihagyta a vörös szőnyeges fotózkodást, de mivel ugyanabban az öltönyben volt, mint egy évvel ezelőtt, konkrétan semmi szükség nem volt rá, hogy ismét fotók készüljenek róla. A ceremónián már jelen volt, ahol néhány Twitter-felhasználó kiszúrta, hogy a tavalyi, Stella McCartney által tervezett ruhájában van, amit egyébként nem csak az Oscaron, hanem a Golden Globe-díjátadón is viselt. A dolog hétterében annyi áll, hogy Phoenix környezetvédőként a fölösleges ruhavásárlással akart kevesebb szemetet termelni.

joaquin phoenix really wore the same suit from last years #oscars KING !! pic.twitter.com/4BahAHFgAM

— lydia (@joaqsoscar) April 26, 2021