Az oltásra buzdítás miatt jelentették Tóth Vera videóját Facebookon

Tóth Vera Facebook-oldalán indított élő videót, amelyet annyian jelentettek, hogy azonnal eltűnt, utána pedig órákig nem tudott belépni saját oldalára. Instagram-posztban fejtette ki véleményét ezzel kapcsolatban, hogy csak azt szeretett volna kérni mindenkit, hogy vigyázzon magára oltás után, mivel az immunrendszernek időre van szüksége ahhoz, hogy működésbe lépjen.

El szerettem volna mondani, hogy én is elkaptam a vírust, de nem is voltak illúzióim azzal kapcsolatban, hogy két nappal a szuri után már védett leszek. Utána is hordani kell a maszkot, lehetőleg otthon maradni, vigyázni. Ezért jelentkeztem be, de több ember tagadja a betegséget, mint gondoltam. Ezzel a kommentfolyamban szembesültem. Aggasztó az emberi agresszió és frusztráltság, az, hogy azt feltételezik rólam, hogy a kormány fizet a posztokért, mert tuti nem is oltottak be, csak reklámoznom kell, mert így gyűjt “kísérleti nyulakat” a gyógyszeripar? Na ezen már nem tudtam, hogy sírjak e vagy nevessek🙄