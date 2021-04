Pert indított egy amerikai szülő, hogy összeházasodhasson saját gyermekével

Mindketten felnőttek, állításuk szerint „képtelenek gyermeket nemzeni”, és házasságuknak „spirituális, transzcendens célja” van.

Apjához költözött, teherbe ejtette, most elvenné

Saját lányát vette el az anya, korábban fiával is összekötötte az életét

Egy New York-i szülő pert indított egy manhattani szövetségi bíróságon, hogy összeházasodhasson felnőtt gyermekével – írta a New York Post, a bíróságra benyújtott iratra hivatkozva. Az iratban nem nevezték meg a kérdéses szülőt, akiről azt sem lehet tudni, hogy anya, vagy apa-e, hány éves, és pontosan hol lakik.

Csak annyi derül ki róluk, hogy biológiai szülő-gyerek kapcsolatban vannak, mindketten felnőttek, és „képtelenek gyereket nemzeni”. A szülő azt szeretné elérni, hogy a bíróság ítélje alkotmányellenesnek, és betarthatatlannak a házasságukat megtiltó törvényeket. Az irat szerint házasságuknak „spirituális, transzcendens célja” van.

New York állam törvényei szerint bűncselekmény a vérfertőzés, ami akár négy évig tartó börtönbüntetéssel is sújtható, míg a vérfertőző házasság semmisnek számít, és fél év börtönt lehet kapni érte. Egy állami fellebbviteli bíróság 2014-ben ugyan engedélyezte egy nőnek, hogy házasságot kössön anyja féltestvérével, de a bíróság abban az ítéletben is megemlítette, hogy a testvérek valami szülők és gyerekek közötti házasságra szinte egyetemes undorral tekintenek – írta a Post.

A lapnak egy családjogi ügyvéd elmondta, semmi esély, hogy a bíróság melléjük állna. Eric Wrubel kijelentette, hogy Woody Allen lehetne a legközelebbi példa egy ilyen esetre, aki barátnője, Mia Farrow örökbefogadott lányát vette feleségül. Wrubel hozzátette:

De nem a saját lánya volt, akit még csak soha nem is fogadott örökbe, és még így is felfordult tőle az emberek gyomra.

A Post többször is kereste a szülő ügyvédjét, de ő nem akart válaszolni a kérdéseikre.