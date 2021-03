A Keresztanyu színészei 130 vendég előtt akarnak összeházasodni az idén

Úgy érzik, mindenkire ráfér már egy felszabadult bulizás.

Az RTL Klub sorozatának Vikije és Janija, azaz Gonda Kata és Kenderes Csaba két és fél éve vannak együtt, a pandémia közepén, tavaly ősszel pedig a lánykérés is megtörtént. Habár a koronavírus miatt továbbra is nagy a bizonytalanság, ők azonnal elkezdték szervezni az esküvőt, a tervek szerint pedig meg is tartják már idén nyáron. És mivel nagy a család, a násznép létszáma bőven száz felett van.

Nagyon bizonytalan a mostani helyzet, és gondolkodtunk azon, hogy kis esküvőt tartunk, ám végül úgy döntöttünk, szeretnénk megosztani a szeretteinkkel ezt a napot, hogy minél emlékezetesebb legyen. Nagy bulit csapunk, közel 130 vendéget hívunk, ami nem kis feladat. A szüleink segítőkészek mindenben és izgatottak. Azt gondolom, hogy ha biztonságban együtt tudunk ünnepelni, mindenkinek jót fog tenni egy felszabadult, örömteli szórakozás! Nagyon várjuk már!

– mondta a Blikknek Gonda Kata.