Először szerepel fekete-ázsiai transznemű modell a Sports Illustratedben

Egyre színesebb a magazin fürdőruhás kiadása.

A Sports Illustrated magazin Swimsuit kiadásában már többször láthattuk Palvin Barbarát is, de a klasszikus modellek mutogatása mellett egyre inkább törekszik a lap a sokszínűségre. A plus size modellek után, tavaly az SI történetében először transznemű modell is szerepelt.

A brazil Valentina Sampaio után, idén ismét helyet kapott egy transznő, Leyna Bloom, aki fekete és ázsia felmenőkkel rendelkezik.

El nem tudtam képzelni, hogy megélem azokat az időket, amikor valami ilyesmi történhet egy olyan emberrel, akinek olyan bőrszíne és olyan háttere van, mint nekem

– idézi Bloomot a GMA.