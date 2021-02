Jakupcsek Gabriella is megkapta a koronavírus elleni oltást

Jakupcsek Gabriella a LifeTV Ébredj velünk című műsorában járt, ahol a koronavírus elleni vésőoltással kapcsolatos tapasztalatairól kérdezte Csonka András, mivel őt már beoltották.

Én azért kaptam meg, mert van egy olyan betegségem, ami miatt előrébb vagyok. Illetve, nem vagyok előrébb, mert sorba mennek az oltásban, de ha egy körzetben nem veszik igénybe azok, akik rászorulnak, akkor jön a következő a sorban. És akkor kezdik elölről. Ez így működik, még mielőtt bárki, bármit gondolna erről. Ezért én megkaptam, de őszinte leszek veled, szerintem erről is kell beszélgetni, pontosan azért, mert nagyon fontos az oltás, hogy milyen következményei vannak. Igen, ettől is lehetsz rosszul, két napig én például nagyon lázas voltam. De be kell oltatni magad