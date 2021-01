Pápai Joci is átesett a koronavíruson

Pápai Jocival a Bors készített interjút a Nicsak, ki vagyok? vasárnapi döntője előtt. Az énekes ebben arról is beszélt, hogy hét éve pánikbetegséggel küzd, ami egy rosszulléttel kezdődött az autópályán.

Először egy autópályán lettem rosszul. Baleset volt, óriási fennforgás, kamionok cikáztak. Akkor éreztem először, hogy hevesebben ver a szívem, kapkodom a levegőt, félek, izzadok, szorongok. Azóta rendszeresen előjön, de igyekszem pozitív gondolatokkal átvészelni, és lenyugtat­ni magam. Gyógyszer szóba sem jöhet, mert mindehhez hipochondria is párosul, szóval ak­kor lenne igazán nagy baj, ha valamit be ké­ne vennem.

Kiderült, hogy a koronavíruson átesett a családjával együtt:

Egyébként nekem csak egy tesztelésen derült ki. Most is érezzük a gyengeséget. Mind a négyen, a feleségem, a gyerekeim és én is elkaptuk, úgyhogy a december számunkra karanténban telt.