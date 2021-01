Jól sikerült képnek azért nem mondanánk.

2000-ben Magyarországon járt Natalia Oreiro, a Vad angyal című sorozat főszereplője, aki dedikálást is tartott budapesti feltűnésekor, ahol többen rosszul lettek. Csonka András most egy több mint 20 éves fotóval tudatta, hogy ő is találkozott akkor Oreiróval, akivel közös képet is sikerült készítenie. Mint azt Instagramján írta a színész:

Ne is csodálkozzatok, pláne ne lepődjetek meg, hogy Natalia Oreiro a kedvemért jött Budapestre 😂😂