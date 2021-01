Kiderült, hogy Ryan Reynoldsnak van középső neve, amiből azonnal reklámot csinált

Ryan Rodney Reynolds – ez Ryan Reynolds teljes neve, amit eddig maximum családtagjai és közeli barátai tudtak a színészről. Most viszont saját mobilcégét, a Mint Mobile-t reklámozta a Twitteren, ahol az egész világ tudtára adta, hogy Rodney-nak is hívhatják.

Nyilván promózásban, reklámokban nagyon erős Reynolds, de a követői rendesen meglepődtek a nevén, szóval mindenki vette a lapot, és nincs közösségi médiás posztja azóta, ahol ne Rodney-nak neveznék a kommentelők.

Paying $90 a month for wireless is like my middle name, Rodney. It exists and you COULD use it… but it sucks so why would you? Instead, pay $90 for SIX MONTHS at https://t.co/d0Mt4mKisZ pic.twitter.com/byzTfHT0dU

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) December 31, 2020