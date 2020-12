Énekelni szokott neki.

Radics Gigi a Story magazinnak mutatta meg kislányát, Bellát, amit a lap meg is osztott Instagram-oldalán. Ahogy a születés esetén, úgy most is a Storyt választották arra, hogy a kislányról megosszanak némi információt a nagyvilággal.

