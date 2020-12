Fontos szerepe lehet egy fagyit áruló cégnek a koronavírus elleni vakcina terjesztésében

Jól jön a hidegben szerzett tapasztalatuk.

A koronavírus elleni vakcinák közül eddig kettő engedélyeztetése áll a legjobban világszerte, a Pfizeré és a Modernáé. A kettő között az egyik nagy különbség, hogy míg utóbbit elég -20 Celsius-fokon tárolni, a Pfizer-BioNTech vakcinájához -70 fokra van szükség. Ez egy nagyon alacsony hőmérséklet, ami miatt felmerült, hogy főleg szegényebb régiókba a tárolás miatt el sem fog jutni a vakcina.

Az Egyesült Államokban felmerült azonban egy megoldás: egy fagyizólánc, a Dippin’ Dots.

A pelletált fagyikat árusító gyártónak ugyanis vannak olyan mélyhűtőik, amelyek akár a -85 fokos hőmérséklet elérésére is képesek.

Tulajdonképpen hidegebb, mint a száraz jég. Létezik ez a képességünk, elérhetőek a fagyasztóink

– nyilatkozta az NBC Bay Area szerint a Today Foodnak a vállalat fejlesztési vezetője, Stan Jones.

Ezek nem azok a fagyasztók, amiket az üzleteikben használ a Dippin’ Dots, mert noha a kis gömböcskékből álló fagyijuknak alacsonyabb hőmérséklet szükséges a formájuk megtartása végett, mint a többi fagylaltnak, ahhoz is elegendő -40 fok.

A cég azonban ezt a ultrahideg fagyasztót egy leányvállalatával fejlesztette ki más iparágaknak, mint a baktériumkultúrákat nevelő egészségügyi létesítmények számára. Valójában már használják is vakcinák tárolására.

Tulajdonképpen ezzel a mélyhűtőjükkel is azt lehet elérni, amit a kisebb teljesítményűekkel, amivel a fagyijukat készítik, és amitől kis gömböcskékké áll össze a fagyi. Ez a pelletállás, barkácsverziójáról itt van egy videó:

Jones azt is elárulta, hogy kaptak már pár megkeresést a hűtőik igénybevételéről, főleg patikáktól és olyan helyektől, ahol valószínűleg oltóközpontokat rendeznek be, tehát szükségük van tárolókapacitásra.

A kanadai Ontarióban szintén együttműködnek egy helyi fagylaltgyárral, a Chapman’s-szel két ultrahideg hőmérsékletet elérő fagyasztó beszerzésével. Plusz a Chapman’s abban is a segítségükre lehet, hogy hogyan kezeljék a vakcinát, mert kialakult gyakorlatuk van a száraz jég használatában és a szállításban. A Dippin’ Dots-nál is érdeklődtek ezek után is, hiszen teherjárműveik és repülőgépparkjuk is van ehhez.

Sokan érdeklődnek a logisztikai láncunk után, a száraz jég kezelésével és a termékek száraz jégen való szállításával kapcsolatban. 32 éve csináljuk, szóval ez nem egy új keletű dolog és nagyon is kivitelezhető

– mondta Jones.