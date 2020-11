Gabriela Spanic egy napjáról készült videó a Vogue-ba is befért volna

Szépségtippek, receptek, edzés, minden van a videóban.

A Tv2 leforgatott egy videót a Dancing with the Stars egyik főattrakciójának számító Gabriela Spanic-kal, hogy mégis hogyan telik egy napja. A videót nézve rájöttünk, hogy tartalmát tekintve a Vogue különböző videóinak totális fúziója. Stílusilag például olyan, mint amikor a riporter feltesz 73 kérdést az alanynak, emellett elszórva van benne egy kis szépségtanácsadás is. Mondjuk Spanic a konyhában meséli el, hogyan szokta használni a fürdőolajat, amire esküszik. Közvetlenül ezután bemutatta, éppen milyen reggeli/ebéddel készül aznapra, mert szereti a kettő étkezést egybekötni.

Majd, miután azt is megtudtuk, hogy mi van a táskájában — táncos cipő és ugrókötél az edzéshez — elindult az aznapi próbájára, ahova a videóban természetesen mi is követtük. Pár mozdulatnyi vágókép után Spanic jól kifáradva haza indult, ahol az operatőr még elcsípte egy gyors elköszönésre.

Kiemelt képek: Tv2