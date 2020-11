Emily Ratajkowski gender-semlegesen nevelné születendő gyerekét, és ezzel nincs egyedül

A modell nincs egyedül a döntésével: Elon Musk és Grimes is a gyerekére bízza a döntést, de Angelina Jolie-nak is van egy gyereke, aki lánynak született, viszont pár éve úgy döntött, a továbbiakban fiúként élné az életét. Mégis talán Emily Ratajkowski az egyik első olyan híresség, aki részletesen és érthetően el is magyarázta, miért döntöttek úgy a férjével, hogy nem szeretnék a születendő gyermeküket még annak világra jövetele előtt skatulyák közé szorítani.

Emily Ratajkowski a héten jelentette be terhességét, ami nemcsak azért volt különleges, mert egy Vogue-címlappal tette mindezt, hanem mert a mellett, hogy gyereket vár, azt is közölte, nem tudja a nemét, de nem is akarja tudni azt a gyerek tizennyolc éves koráig. Szeretné inkább a gyerekére bízni, hogy milyen identitást választ magának, vagyis születésétől kezdve gender-semlegesen tervezi őt nevelni. (Ezek szerint Ratajkowski nem hallott arról az októberi EU-csúcsról, ahol Orbán Viktor kifejtette, szerinte mi a gond a gender kifejezéssel.)

Ratajkowski a Vogue-ban közzétett írását azzal kezdi, hogy terhessége hírére a legtöbbször azt a kérdést kapták meg férjével együtt, tudják-e már, mit szeretnének. Mármint fiút vagy lányt?

Szeretjük azt válaszolni erre, hogy nem fogjuk tudni a gyerekünk nemét, amíg be nem tölti a tizennyolcat, akkor majd ő közli velünk. Ezen mindenki nevet. Azonban mi úgy gondoljuk, vannak fontosabb és összetettebb dolgok annál, hogy a gyerekünk milyen nemi szervvel jön világra: az, hogy végső soron fogalmunk sincs, ki növekszik most a hasamban. Milyen ember lesz belőle? Milyen embernek lesz a szülője? Hogyan változtatja majd meg az életünket és azt, akik vagyunk?

Ratajkowski az írásában azt próbálja meg elmagyarázni, hogy nem szeretné, ha a gyerekét olyan elvárások elé állítanák, amiknek nem tud megfelelni. Szerinte a szülők sokszor kényszerítenek sztereotípiákat a gyerekekre és saját magukra is, amikor arról beszélnek, ki mitől tart, ha kiderül, hogy fiút vagy lányt vár. Férjével nekik is megvoltak ezek a beszélgetések, hogy milyen jó lenne, ha férje egy kisfiúval együtt nézhetné hétvégén a meccset, aztán megegyeztek abban, hogy nemtől függetlenül érdekelheti vagy nem érdekelheti egy gyereket a foci, vagyis teljesen felesleges beskatulyázni őt még azelőtt, hogy megszületett.

Senkit sem hibáztatok az általánosításokért, a legtöbb élettapasztalatunk nemi jellegű, és hazugság lenne tagadni a legtöbb valóságalapját. De nem szeretnék nemi alapon előítéletekkel hozzáállni másokhoz, pláne nem csecsemőkhöz. (…) Viszont akárhogy is remélem, hogy a gyerekem saját maga határozhatja meg a helyét ebben a világban, lesznek, akik korlátokkal szembesítik majd még azelőtt, hogy beszélne, sőt, hogy egyáltalán megszületne

– írja Ratajkowski, aki közel sem az első olyan híresség, aki elvárások és általánosítások nélkül neveli gyerekét, meghagyva neki a választási lehetőséget, hogy az legyen, aki szeretne lenni.

2006 májusában Angelina Jolie-nak és Brad Pittnek gyereke született, aki a Shiloh nevet kapta. Kislányként egy idő után úgy döntött, mégis inkább kifejezetten fiús ruhákat viselne. 2010-ben Jolie egy, a Vanity Fairnek adott interjúban – még az angol nyelvben használatos nőnemű she-vel utalva rá – úgy fogalmazott, „Shiloh szeret úgy öltözködni, mint egy fiú, és szeretne is fiú lenni, még a haját is rövidre kellett vágni”. Most 2020 van, és már a Google is Jolie és Pitt fiaként hivatkozik a gyerekre, aki közben megváltoztatta a nevét Johnra.

Ratajkowskihoz hasonlóan Elon Musk és Grimes is úgy fogalmaztak a terhesség alatt, hogy szeretnék, ha a gyerek döntené majd el a saját nemét, legalábbis az énekesnő úgy fogalmazott, „majd ő eldönti a sorsát és az identitását”. De nem is emiatt kezdték ki végül a párt, hanem mert annyira gender-semleges nevet választottak az újszülöttnek, hogy a nevet végül anyakönyvezni sem lehetett. A gyerek először az X Æ A-12 nevet kapta, ám kiderült, hogy egy névben nem szerepelhetnek számok, így végül X Æ A-Xii lett a neve.

Megan Fox pedig, ha nem is a Ratajkowski-féle keményvonalas gender-semlegességet vitte be a gyereknevelésbe, úgy döntött, nem vágja le a fiai hosszú haját, és engedi, hogy ruhákat hordjanak. A színésznő 2017-ben egy interjúban azt mondta, már terhessége alatt eldöntötte, hogy fiait olyan környezetben szeretné felnevelni, amiben engedi nekik, hogy úgy fedezzék fel a világot, ahogy ők szeretnék.

Céline Dionnak három fia van, és mindhármukat olyan környezetben neveli, ahol a srácok ugyanúgy barbiezhatnak, ahogy autózhatnak is. Az énekesnő 2018-ban dobott piacra egy gender-semleges gyerekruhamárkát NUNUNU néven. Akkor úgy fogalmazott, az a célja ezzel, hogy a gyerekek szabadon fejezhessék ki magukat mindenféle sztereotípiába csomagolás nélkül, semleges színekkel, nem pedig rózsaszínbe vagy kékbe bújtatva.

De ott van a 2020 elején coming outolt transznemű Zaya Wade is, aki Gabrielle Union színésznő és a kosaras Dwayne Wade lánya. Ő az alábbi videóban azt mondja:

Mi értelme van a létezésnek, ha olyasvalaki próbálsz lenni, aki nem te vagy? Az olyan, mintha nem is a saját magad életét élnéd, aminél nincs nagyobb hülyeség.

Union a Time-nak adott interjúban azt mondta, lányuknak megvan a szabadsága, hogy az legyen, aki akar lenni, akinek született, aki nem kér engedélyt azért, hogy létezhessen. De ennél talán érdekesebb az, amit Ellen DeGeneres műsorában mondott a színésznő:

kifejezetten furcsának találja, hogy elismerik őket azért, aminek alapnak kellene lennie egy gyerek nevelésekor, hogy szereted és elfogadod a gyerekedet, olyannak, amilyen.

