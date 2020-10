Két páros nem táncolhat a Dancing with the Stars következő adásában

A TV2 váratlan fordulatot emleget.

A TV2 csütörtök este jelentette be, hogy egy nem várt esemény miatt kettővel kevesebb páros áll csak színpadra a Dancing with the Stars harmadik élő show-jában.

A szombati műsorban tehát csak kilenc produkciót mutatnak be, de azt nem lehet tudni, hogy kiket nem láthatnak a nézők és milyen okból hagyják ki a verseny következő fordulóját.

Egy váratlan fordulat miatt két páros most nem lép a táncparkettre… Hogy kik azok, és hogy mi történt szombat este 20.00-kor

– olvasható a TV2 bejegyzésében.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dancing With The Stars (@dancingtv2) által megosztott bejegyzés, Okt 22., 2020, időpont: 11:32 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: TV2