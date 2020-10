Ha valamire nem számítottunk, az ByeAlex és Vasvári Vivien közös fotója

És egy különleges ruhadarab.

Két luxusfeleség is otthagyja a megrendezett realityt

A luxusfeleségekből kiszálló Vasvári Vivien nemrég töltötte be a 30. életévét, amit “szűk körben”, nagyjából 200 barátja társaságában ünnepelt meg. A születésnapi bulin ByeAlex is ott volt, amiről az énekes most posztolt egy fotót.

És ha az önmagában nem lenne meglepő, hogy ők ketten barátok, akkor beszéljünk az ajándékról, amit az ünnepelt kapott. ByeAlex az Emlékszem című dalának egy kis plusz reklámot adva egy fehér bodyt adott Vasvári Viviennek, amin a dal egy sokat ismételt sora olvasható.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🥀₳₱Ʉ🥀 (@byealexittvan) által megosztott bejegyzés, Okt 22., 2020, időpont: 5:14 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: RTL Sajtóklub