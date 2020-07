ByeAlex: A tavalyi évem egy fos volt. Az idei is fos csak másért.

Habár a zeneipar szereplői bíztak benne, hogy augusztus 15-e után újra színpadra állhatnak, a kormány meghosszabbította a korlátozásokat, így a nagykoncertek és fesztiválok továbbra sem tarthatóak meg. ByeAlex erre reagált a közösségi oldalán, ahol elmondta, hogy a nehézségek ellenére nem áll le a munkával.

Semmi meglepő nincsen a mai eseményekben. Az előadóművészetnek talán sosem volt ekkora feladata és küldetése. A tavalyi évem egy fos volt. Az idei is fos csak másért. És? A rosszból építkeztem egész életemben. A mai reggelemet is a stúdióban kezdtem és az új lemezanyagon melóztam. Hétvégén új klip jön. Este Veszprémben zenélünk hosszú hónapok után először. A közelgő eseményekről és változásokról folyamatosan jelzek majd. Én akkor is zenéltem amikor nem volt semmim. Az utolsó forintomból is zenélnék, minden ellen a zenét választanám. Így marad ez