Sztárban Sztár: Opitz Barbi kiesett a versenyből

Horváth Tamás bőrébe bújt utoljára.

A szombati Dancing with the Stars árnyékában volt egy Sztárban Sztár-adás is vasárnap este, ahol persze megint kiesett egy versenyző. Ez már a hetedik élő show volt.

Egyedül Horváth Boldi lehetett nyugodt, mert ő bizonyult a legjobb versenyzőnek az este: páholyból nézhette az eredményhirdetést. Végül Opitz Barbi és Miss Mood álltak a veszélyzónában,

a nézői szavazatok alapján Opitz Barbi kiesett, Miss Mood pedig folytathatja jövő héten a versenyt.

